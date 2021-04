„PUUDUTA MIND“ | Oma kujutlusvõimega kas lood või hävitad! 

Tegelikult see nii ei ole. Meie kujutlusvõime töötab täispööretel kogu meie elu avaldades mõju igale meie tulemusele, mida me elus saame. Lihtsalt kui saame suuremaks, oleme omandanud ühiskonna ja keskkonna hoiakud. Usume vaid seda, mida on võimalik tajuda oma tajumismeeltega või mis on faktidega mõõdetav. Unustame justkui ära oma kõrgemaid võimed, nagu kujutlusvõime ja intuitsioon.