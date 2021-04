Kurikuulus seelikukütt Casanova oli tegelikult meditsiiniekspert! 

Enda sõnul rohkem kui 130 naisega maganud Veneetsia seikleja Giacomo Casanova (1725–1798) kirjutisi neelatakse endistviisi tema seksuaalvallutuste kirjelduste tõttu. Kuid The Timesi teatel on Casanova memuaaride „Minu elulugu“ värske analüüs paljastanud, et maailma kuulsaim armastaja oli meedik, kelle tähelepanekud pakuvad haruldast pilguheitu XVIII sajandi Euroopa tervishoidu.

Casanova kirjeldab 1790. aastatel kirjutatud „Minu eluloos" oma Euroopa rändudel kohatud haigusi, vigastusi ja ravivõtteid. Tema tähelepanu köidavad nii katk kui duellil saadud vigastused. Meditsiiniajaloolane ja psühhiaater Lisetta Lovett, teose „Casanova's Guide to Medicine" („Casanova teejuht arstiteaduse juurde") autor kinnitab The Timesis, et itaalia seelikukütt oli silmapaistvalt intelligentne ja tundis kogu elu huvi meditsiini vastu. Giacomo unistas arstiks saamisest, kuid lesestunud ema tõmbas sellele plaanile kriipsu peale. Ometi jätkas Casanova ka hiljem meditsiiniõpikute lugemist.

Lovetti sõnul pöördusid paljud naised oma tervisehädadega Casanova poole, olid siis mureks vistrikud või soovimatu rasedus. Salatohter olnud leidlik: keegi nahaprobleemidega prantsuse hertsoginna olevat tõrkunud kuulda võtmast Casanova soovitust loobuda teatud toiduainetest ja jookidest. Teda veenis vaid isehakanud tohtri udujutt, et need soovitused pärinevad juudi salateadusest.

Kuid Casanova jagas veelgi poleemilisemat nõu: armukesest rasedaks jäänud vallalisele Giustiniana Wynne'ile soovitas itaallane abordi tegemist... seksuaalvahekorra ajal tema enesega. Kuid protseduur ei õnnestunud ning Giustiniana tõi lapse kloostris ilmale. Lovett manitseb siiski, et ajaloolisi isikuid ei maksa tänapäeva mõõdupuude järgi hukka mõista. Casanova õpetas naistele ka rasedusest hoidumist. Ühele noorele daamile, kellega itaalia armutohter polnud veel maganud, näitas ta õhukesi kondoome ja seletas, kuidas neid kasutatakse. Selle peale puhkenud daam naerma.