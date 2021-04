41aastane Mama June saab neljakordseks vanaemaks 

Mitmest reality-saatest tuntud Mama June (41), kes on viimastel aastatel pälvinud meedia tähelepanu ennekõike oma uimastisõltuvuse ja vahistamisega, valmistub neljanda tütrelapse sünniks. Honey Boo Boo 21aastane õde Layrun "Pumpkin" Efird teatas Instagramis, et ootab teist last. Pumpkin on rääkinud, et tema ja ta mees Joshua proovisid oma tütrele Ellale (3) juba ammu õde-venda soetada, kuid katsed luhtusid ning nad olid juba leppinud mõttega, et Ella jääb nende ainsaks lapseks.