„Poissmehe“ staar tuli kapist välja: „Olen kaua enda eest põgenenud.“ 

"The Bachelorette'i" 14. hooajal osalenud Colton sai "Poissmehe" 23. hooaja staarina tiitliks "süütu poissmees" – ta tunnistas avalikult, et on endiselt neitsi. Saatest sai alguse USA jalgpalluri suhe kõnepatoloogiatudengi Cassie Randolphiga, kellele ta oli "Poissmehes" finaalis oma viimase roosi ulatanud. Nende suhe kestis 2018. aasta novembrist eelmise aasta maini.

Kuid nüüd tunnistas "Poissmehe" täht USA hommikusaates, et on aasta jooksul end analüüsinud ning leppinud viimaks tõdemusega, et ta on gei. "Olen kaua enda eest põgenenud. Olen end kaua vihanud ja ma olen gei. Leppisin sellega tänavu ja üritan seda mõtet seedida."