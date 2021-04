EHMATAV SEIK: kui kuninganna sureb, kaevatakse Philip hauast välja 

Elizabeth II abikaasa sõidutatakse Windsori lossi püha Jüri kabelisse surnuautol, mille prints ise disainis - tegu on koostöös sõjaväega välja töötatud lahtise Land Roveri hübriidiga.

Vaatamata keskkonnasõbralikule ning veidi ekstsentrilisele saabumisele kirikusse on Philip traditsioonilises, harilikust tammes valmistatud kirstus, kirjutab Daily Mail. Printsi kirst valmis juba aastakümneid tagasi nagu ka kuninganna sark.

Briti lehe teatel on kombeks Briti kuningliku pere liikmeid matta pliivooderdusega kirstus - see materjal hoiab niiskuse eemal ning surnukeha säilib kauem. Printsess Diana kirst oli nii raske pliivoodriga, et kaalus veerand tonni!