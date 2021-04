Justin Bieberi sõnul oli tema ja Hailey esimene abieluaasta väga raske 

27aastane endine lapstäht pihib meesteajakirja GQ kaaneloos oma heitlustest ning sellest, kuidas Hailey (24) on aidanud tal deemonid seljatada. Justin on enda sõnul alati tundnud kutsumust abielluda ja lapsi saada. Kuid 2018. aasta sügisel vaid kahekuulise kihluse järel Haileyga abiellumine ei lahendanud tema isiklikke probleeme. Laulja on tunnistanud meelemürgisõltuvust ning naiste ärakasutamist.

Justini sõnul tegelevad nad kahekesi nüüd ilusate mälestuste loomisega. Pisipere peale nad esialgu ei mõtle. "On ilus, et meil on veel nii palju, mida oodata. Enne seda polnud mul oma elus midagi oodata. Mu kodu oli ebastabiilne. Mul polnud hingesugulast. Mul polnud inimest, keda armastada. Mul polnud inimest, kellele südant puistata."