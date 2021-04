Vene "Poissmehes" superstaari südant võita püüdev eestlanna viskas nalja tema pikkuse üle 

Nii Louis Vuittoni, Chaneli kui ka Diori heaks modellitööd teinud Alisa Grabovaja pääses Vene "Poissmehesse" võistlema tohutus konkurentsis: soovijaid oli kümneid tuhandeid. Televõistlusega liitus Tallinnast pärit, kuid viimasel ajal Londonis elanud Alisa sarja neljandas osas. "Temas on midagi erakordset," õhkas Timati pärast Alisaga kohtumist.

Vene seltskonnaajakiri OK! kirjutas pärast saadet, et Alisal on pikkust 180 cm ning võtetel kandis ta kõrgeid kontsi. Timati palus luba kaunitaril kingad jalast võtta ning temaga pikkusi võrrelda. Räppar märkis, et ta ise on 175 cm pikk. "Sul on oma kasvu suhtes kompleksid?" uuris Grabovaja. "Ei, lihtsalt huvitav on," pareeris artist.

Kuid sotsiaalmeedias väidavad paljud, et Timati on end pikemaks valetanud ning on tegelikult vaid 170 cm pikkune. Räppar pidas vajalikuks Instagramis toonitada: "Minu pikkus pole kunagi takistanud mind olemast koos nendega, kellega mul on huvitav."

Kas pikkusevahe unelmate poissmehega võib saada otsustavaks Alisa teekonnal saates? See peaks selguma laupäeval: just siis kuulutab Timati välja neli neidu, kes võistlema jäävad.