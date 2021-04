UUS VÄLJAKUTSE? Ada Nelke otsib tööd: mul on palju kogemust ja suur tahe 

Nädal tagasi rääkis Ada oma Youtube´i kanalil suunamudimise telgitagustest. "Mulle tõesti meeldib, mida ma teen, aga see on vaimselt tõesti väga kurnav. Ja see ongi kurb, et inimesed ei saa aru ja ütlevad, et otsi endale päris töö. Kui palju energiat, tunde ja raha ma panen selle alla, et sisu toota. Kui ei ole vastukaja selline, nagu tahaks, siis tekibki tunne, et miks ma seda üldse teen," tõdes ta.