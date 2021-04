„PUUDUTA MIND“ 181. SAADE | Volbriöö on ukse ees, nõiad hakkavad lendama!  

Saates räägime valge Wicca nõia, šamaani ja pühitsetud Avaloni preestrinna Heli Ayeraga volbripidustustest nii Eestis kui mujal maailmas.

Nõiatraditsioonis kustutakse volbripidustusi hoopis Beltaneks. Iidsetel druiididel ja keldi nõidadel on Beltane maaema austamise ja tänamise püha, mil tehakse tuld ja ülistatakse naisi kui elu loojaid ning loomulikult pidutsetakse.

Maaema pühitsemise päev on tugevalt seotud just naiselikkuse ja iluga. Pittu minnakse pikkade seelikutega ja lillepärjad peas või lilleke juustes. "See on sensuaalsuse, seksuaalsuse ja uute alguste tegemise püha, manifisteerimiste aeg kõigil tasanditel," teab nõid. "Beltane värvid on naistel valge ja punane ning meestel roheline. „Naised kehastuvad õiteks ja mehed on need põõsad ja puud, mille küljes õied kasvavad. Vanasti öeldi ka, et Volbriööl sõlmitud abielu kestab kaua.“