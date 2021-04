Tele KOHTUVAIDLUS! Ukrainast pärit töölised jäid ilma ligi 30 000 eurost: nii meid petetakse, sest oleme siin ajutiselt, aga kohtuveskid jahvatavad kaua Toimetas Liisa Mugra , täna 21:45 Jaga: M

Dmitro ja Anatoli Foto: Kuvatõmmis/"Sotid selgeks"

„Soovime vaid, et tuleksime sellest olukorrast välja ja antakse tagasi see, mis kuulub meile,“ räägivad Ukrainast pärit ehitajad, isa Anatoli ja poeg Dmitro saates „Sotid selgeks“. Meeste kinnitusel jättis tööandja nii neile, kui veel ligi kümnele ehitajale palgad maksmata ja tänaseks on vaidlus jõudnud kohtusse