Politseikroonika „Krimi“ tähistab: eetrisse jõuab saatesarja 800. osa 

„Oleme kõik eetris olnud 800 saadet arhiivis alles hoidnud ja võib julgelt öelda, et ajaloo seisukohalt on tegemist kuldaväärt materjaliga,“ ütleb saate produtsent Kaius Mölder.

Esimene "Krimi" läks eetrisse 2005. aasta augusti viimasel nädalal. Saatejuhiks sai Rando Tooming, kelle mõned kuud hiljem vahetas välja Imre Kaas. „„Krimi“ saated on alati olnud saatejuhi nägu. Kõige kauem juhtis saadet Imre Kaas, kes algselt lubas paar saadet ära teha, kuid see ajutine lahendus venis 8 aasta pikkuseks“, meenutab produtsent Kaius Mölder.

Hetkel „Krimi“ saadet juhtiv Ojang tõdeb, et iganädalane politseikroonika on üks neid saateid, millele elu toodab ise sisu: „Nii kurb või tore kui see ka ei ole, siis kuritegevus päriselt kuhugi ära ei kao. Ja ega me ei räägi oma saadetes ka ainult kurjategijatest. Näiteks viimasel ajal on mitmel korral teemaks tulnud koroonaaegsed olmetülid, kus päevad läbi kodukontorites toimetavad inimesed kipuvad naabritega veidigi kõvema lärmi puhul tülli minema. Selline probleem on omamoodi ajastu märk ja kui arhiivi kaevuda, siis küllap leiaks nende 800 Krimi saate hulgast selliseid ajastut märkivaid lugusid päris palju.“