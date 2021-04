Omaaegne „Harry Potteri“ lapstäht saab emaks 

Iltalehti teatel on Padma Patili rollist tuntud Azad 2018. aastast abielus Nabil Kaziga. Nende esmasündinu peaks ilmale tulema juulis.

Noorel naisel on seljataga dramaatiline minevik: 2010. aastal kirjutas Briti meedia, et vend peksis Afshani läbi, kuna too kurameeris hindu, mitte moslemiga. Vend sai karistuseks pooleaastase vabaduskaotuse, tapmiskatsesüüdistusest ta siiski pääses.