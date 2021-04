KUULA | Alen Veziko pühendas vara lahkunud sõbrale kaunid read 

Lugu väljendab ka praeguseid keerulisi aegu

Koroonaajal saab Veziko teha seda kodustuudios, valmistatakse ka ette plaati ning mõlgutatakse uusi mõtteid. “Ma pean ütlema, et teatud mõttes on see olukord pannud mind teisiti mõtlema, mul on tulnud uusi ideid, mis on väga palju erinev sellest, mida ma olen siiani teinud. Kui jumal annab, siis me saame neid kõiki ikka lähiaastatel teha,” nendib ta.

Veziko sõnul väljendabki lugu ka praeguseid keerulisi aegu. Mõned nädalad tagasi sai ta teada, et üks tema loomingu tulihingeline austaja on koroona tõttu taevastele jahimaadele läinud. “Enne teise laine saabumist leppisime kokku, et kohtume ja arutame maailma asju, aga viiruse leviku ajal ma ei julgenud tema juurde minna, sest kartsin haigust tema juurde viia ja lõpuks me ei kohtunudki, ta läks enne ära. Minu arvates räägib see lugu sarnastest asjadest, nagu praegu toimuv olukord on,” nendib ta.

Püüa päeva!

Veziko on kõigist nendest hetkedest õppinud seda, et aega ei saa osta. Seega püüa päeva! “Peaks mõtlema sellele, kui palju me kulutame aega mõttetutele asjadele, eestlane on ju ainus rahvus maailmas, kes muretseb nii palju – muretseme endale lapsed ja isegi pastapliiatsi. Kõik teised rahvused maailmas ostavad endale pliiatseid. Võibolla me ei peaks nii palju muretsema, vaid olema hetkes, näitama ja ütlema hoolivust välja ka meie lähedastele, kes meie kõrval on. See kipub suures jooksmises ja ringi tõmblemises meelest minema, et elus on olulisemaid asju kui perele muretseda kaks autot või pastapliiatsit,” ütleb Alen Veziko.