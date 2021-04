Inimesed 100 000 KAEBUST! Televaatajate meelest pühendati Philipi surmale liiga palju eetriaega Toimetas Triin Tael , täna 11:03 Jaga: M

Prints Philip 2016. aasta novembris. Foto: Reuters/Scanpix

BBC on saanud prints Philipi surma kajastamise eest 100 000 kaebust - see on Briti riikliku ringhäälingu rekord.