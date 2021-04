Prints Harry on Frogmore Cottage'is karantiinis 

Ajakirja People teatel peab Harry matuste-eelset karantiini oma endises kodus Frogmore Cottage'is, mis asub Windsori lossi territooriumil. Seal elas ta koos oma kaasa Meghani ja pisipoeg Archiega enne Ühendkuningriigist Põhja-Ameerikasse siirdumist. Harry järgib Covidi-protokolli, et laupäeval perega matusetalituseks taasühineda. Tegelikult nõuavad reeglid küll märksa pikemat eneseisolatsiooni, kuid printsile tehakse vanaisa surma puhul erand.

Californiasse kodu rajanud Sussexi hertsogipaar pakkus Frogmore Cottage'it elamiseks Harry onutütrele printsess Eugenie'le, kes tõi veebruaris ilmale pisipoja. Seal ongi ta koos abikaasa Jacki ja vastse ilmakodanikuga elanud. Briti meedia andmeil elabki Harry praegu nendega ühe katuse all. Eugenie on väidetavalt esimene pereliige, kellega Harry on pärast Ühendkuningriiki naasmist kohtunud.