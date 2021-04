Inimesed 80 aasta juubelit tähistav Terje Luik tegi elus kannapöörde: „Raskused elus on ainult õnnistus – tuleb leida uued rõõmud!“ Katrin Helend-Aaviku , täna 00:01 Jaga: M

SÄRAV JUUBILAR: „Elu tuleb võtta nii, nagu see on. Ja ennast ka niisugusena, nagu ma olen. Tihti ju inimesed vaatavad peeglisse ja mõtlevad, et oh, ma tahan olla hoopis midagi muud. Aga sa oled niisugune, nagu sind on loodud! Inimestel on väga palju eelarvamusi, mis teeb elu keeruliseks. Ilmaasjata! Elu on niikuinii keeruline! Elu tuleb nautida! See on ju nii lühikene aeg! Nagu silmapilk!“ räägib Terje Luik silmade särades oma uues, Roosna-Alliku kodus, kuhu ta on Raba talust võtnud kaasa vaid need asjad, mis teevad kodust kodu. Foto: Martin Ahven

Täna oma 80 aasta juubelit tähistav telerežissöör ja filmis „Vallatud kurvid“ peaosa mänginud Terje Luik tegi elus kannapöörde – müüs maha oma Mahtras asuva talu, kuhu ta 20 aastaga rajas suure kauni iluaia, mida käidi imetlemas lähedalt ja kaugelt, ning kolis Roosna-Allikule rohelise maja kahetoalisse korterisse.