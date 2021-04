Prints William avaldas liigutava järelehüüde oma vanaisale Philipile 

"Mu vanaisa sajandipikkust elu määratles teenistuses olek - oma kodumaa ja Rahvaste Ühenduse, oma abikaasa ja kuninganna ning meie pere teenistuses," kirjutab tulevane troonipärija. "Mul on vedanud, et mind ei juhatanud mitte üksnes tema eeskuju, vaid ka tema jätkuv juuresolek ka mu täiskasvanueluelus - nii headel kui raskeimatel aegadel. Jään alati tänulikuks, et mu naisel oli nii palju aastaid aega õppida mu vanaisa tundma, jään tänulikuks heasüdamlikkuse eest, mida vanaisa tema suhtes ilmutas."