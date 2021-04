Briti teletähe mees pääses aastase Covidi-intensiivi järel viimaks koju 

Arstide sõnul on Draper kõige kauem intensiivravil viibinud koroonapatsient kogu Suurbritannias. Suurema osa aastast oli Derek kunstlikus koomas ja hingamisaparaadi küljes, sest viirus oli tema orgismis hirmsat laastamistööd teinud, kirjutab Iltalehti. Septembris kirjutas Briti meedia, et Draper on haiglas 50 kilo alla võtnud. Korduvalt surmasuus olnud, kuid tänu arstidele võitlusest eluga välja tulnud mehe katsumusi kajastab dokfilm "Finding Derek".

Daily Maili teatel on Dreaper nüüdseks koju pääsenud, kus lisaks abikaasale ootasid teda tütar Darvey (15) ja poeg Billy (11). Mees puhkes lapsi nähes meeleliigutusest nutma. "Ta sai aru, et on kodus," kommenteeris Garraway. "Ta reageeris kogu aeg, aga ei suuda rääkida," seletas Kate. Derek ei suuda esialgu ka liikuda, nii et naine vajab tema eest hoolitsemisel abi. Iltalehti teatel võivad koduse ravi kulud küündida kümnetesse tuhandetesse eurodesse.