Hanna-Liina Võsa vend pääses Estonia katastroofist: tundsin, et ta tuleb sealt välja 

Lauljatari Hanna-Liina Võsa vend Timmo Võsa on üks nendest, kes Estonia katastroofist eluga pääses. „Kõik nutsid ja ma ei saanud aru, mis toimub. Siis nad ütlesid mulle, et laev läks põhja. Sain aru, et vanemad ei pane mind sel hetkel tähele, aga pean minema kooli, sest ma ei suuda selles kaoses olla.”