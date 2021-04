Inga meenutab esimest muusikaprojekti: tollal ei saanud minust midagi välja, olin hall hiir ja noogutasin vaikselt 

"Kui praegu räägin raadios vabalt, siis see on suuresti tänu sellele projektile. Tollal ei saanud minust mitte midagi välja, olin hall hiir ja vaikselt noogutasin ja rääkisin ainult vajalikku. Diana ja Kethi pidid minuga palju tegelema, et saada infot välja. Kuni ühel hetkel käis klõps ära ja nüüd mulle väga meeldib rääkida," räägib Inga.

Lauljatari sõnul õpetas kogu projekt talle head tööeetikat ja suhtumist töösse. "Nii, et teedki seda rõõmuga ja pead valmis olema ning mingeid asju ohverdama, aga see oli lahe minu jaoks," ütleb Inga. Eriti tore, et tema kõrval olid toona Kethi ja Diana. "Nad on minust vanemad, enesekindlamad ja teadjamad naised, mul oli turvaline nendega sinna nii-öelda ookeanisse hüpata."

"Tegime bändi kolm aastat tegime ja selle aja jooksul sirgus minust täiesti teine inimene. Oleme palju reisinud ja paljudes kohtades esinenud - Liibanon, New York, Sydney, Dubai... Need on sellised kogemused ja elamused, mida ei saa unustada," arvab Inga.