Raadioteater pärjas tänavu näitlejapreemiaga Märt Avandi ja Ursula Ratasepa 

Raadioteater pakub nii kultuurielamust kui ka sotsiaalselt harivaid kultuurisaateid: kuuldemängudel on kuulajaid kõigis Eesti Raadio programmides, Raadioteatri kuuldemängud on korduvalt edukalt osalenud EBU (Euroopa Ringhäälingute Liidu) tele-raadiofestivalil Prix Europa; järjejutt sündis koos Vikerraadioga 1967. aasta kevadel ja on läbi aastakümnete populaarne, ka mitte-eestlaste seas; "Raadio Ööülikool" on avatud ülikooli tüüpi saatesari, milles oma ala tippude esinemised auditooriumi ees salvestatakse ja töödeldakse raadiopäraseks, tulemuseks on hariv saade, mida samas on lihtne kuulata; "Luuleruum pakub nauditavat seltsi luule armastajatele"; "Keelekõrv" teadvustab keeleprobleeme ja vahendab üldhuvitavaid tegemisi keeleteadlaste töömailt; "Jutujärg" sirvib meie rikkalikku heliarhiivi kirjanduse vallas.