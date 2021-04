PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 13. aprill 

Tööl on konkurentsi ja vaidlemist. Sulle tundub, et oled nii mõnestki kolleegist targem ja haritum, mistõttu oleks sul justkui suurem õigus tööasju ümber korraldada.

Päevas on kirge. Soov kellegagi koos olla võib tekkida juba siis, kui su pilk tema omaga esmakordselt kohtub. Pea ees suhtesse tormamine on riskantne.

Suhete teema on terava tähelepanu all. Täna võib alguse saada uus kirglik suhe, ent võimalik on ka pingete avaldumine suhtes, mis on tavapäraselt harmooniline.