Lapsevanemad ja juhendajad pahased: ERR lükkas laste lauluvõistluse „Tähtede lava“ aasta võrra edasi 

"Riigis on praegu ürituste keeld ja uusi reegleid me veel ei tea. Lauluvõistluse korraldamine ja osalejaterohke telesaate tootmine viiruse leviku tingimustes ei ole mõeldav ega mõistlik. Samadel põhjustel on edasi lükatud teisigi konkursse ja isegi laulupidu. Hetkel ei tea me isegi, kuidas toimuvad laste tulevikku oluliselt mõjutavad lõpueksamid," kommenteerib ERR-i elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi Menule. "Diplomeeritud muusikaõpetajana mõistan õpetajate pingutusi ja soove, ent sajakonna lapse koos kaaskonnaga kokku toomine telesaateks ei kaalu täna üles tervisest tulenevaid riske."

Õpetajad ja lapsevanemad leiavad, et "Tähtede lava", mille eelkäijaks oli "Laulukarusell" on noorte lauljate kujunemisel märgilise tähtsusega lauluvõistlus, pakkudes väga olulist esinemisväljundit, mille järjepidevuse tagamine peaks olema prioriteet. "Kuna tegemist on teleformaadiga, siis on kindlasti võimalik leida olukorrale lahendus isegi tänasel Covid-19-st tingitud perioodil. Vajalik on soov ja tahe mõelda asjad ümber ning leida olukorrale lahendus," seisab pöördumises.

Pöördujate sõnul on suur osa konkursiprotsessist juba toimunud, ning enamus Eesti linnade ja maakondade lapsi on telesaatesse valitud, mis on olnud suure inimgrupi töö. Jõgeva-, Valga- ja Põlvamaal pole veel eelvoore toimunud, kuid allakirjutanute sõnul on isegi hetkeolukorrast lähtudes võimalik maakondlike lauluvõistluste korraldamisel lahendusi leida.

"Saate ärajätmine pole meie jaoks lahendus, kuna on võimatu tagada, et samad lapsed 2022. aastal korraldatavasse "Tähtede lava" telesaatesse edasi pääsevad. Lisaks puudub osadel vanema vanuserühma lastel vanusepiirangu tõttu aastal 2022 osalemisvõimalus," öeldakse pöördumises, ning lisati, et juhendajad on laste motivatsiooni ja hea vormi hoidmisel disantsõppeperioodil teinud konkursi raames järjepidevat tööd.

Juhendajad ja lapsevanemad ei mõista, miks ei võiks "Tähtede lava" korraldusel rakendada sama turvalist lahendust, nagu sügava koroonakriisi tingimustes tehtud "Eesti laulul".