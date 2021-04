Suri noore Tony Soprano isa kehastanud Joseph Siravo 

Kurba uudist kinnitas avalikkusele Siravo tütar Allegra Okarmus, kes enda sõnul oli surmahetkel isa kõrval. "Meil mõlemal vedas väga, et meid nii tuliselt armastati. Olen määratult tänulik, et isa siin maamuna peal elas ja ma tean, et ta pole väga kaugel," vahendab BBC Allegra sõnu.

Tony Soprano kujunemisaastatest on valminud mängufilm "The Many Saints of Newark", kus tulevast mafioosot kehastab James Gandolfini poeg Michael Gandolfini. Esilinastus on planeeeritud septembrisse.