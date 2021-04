83aastane Anthony Hopkins püstitas Briti filmiauhindade rekordi 

83aastane Hopkins võitis Florian Zelleri draamas "Isa" dementsusse varisevat meest kehastades parima meespeaosatäitja auhinna. Ta on kõigi aegade vanim meesnäitleja, kes on peaosatäitjate kategoorias laureaadiks kuulutatud. Daily Maili teatel sai vanameister hakkama prohmakaga: ta unustas tänukõne pidamiseks Zoomi keskkonda siseneda, sest ei pidanud võitu tõenäoliseks ning oli oma Walesi hotellitoas ametis maalimisega.

Parimaks meeskõrvalosatäitjaks tunnistati Royal Albert Hallis ilma publikuta peetud galal Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah"). Naiskõrvalosatäitja preemia sai Yuh-Jung Young ("Minari"). Parimaks originaalstsenaariumiks kuulutati Emerald Fennelli "Paljutõotav noor naine". Fennell on ühtlasi filmi režissöör.