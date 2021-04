Inimesed Kosmosefüüsik Riho Nõmmik: „Marsi ja Kuu kolonialiseerimine on ulme!“ Sirje Presnal , täna 22:30 Jaga: M

GALERII

INIMESE KODU ON MAA! Riho Nõmmik on olnud suurest teadusest eemal kolm aastat. „Fundamentaalteadlasena polnud mul varem mahti rakendusteaduse probleemidesse süveneda. Aga nüüd, kui on tekkinud vaba aega ja minuni jõuab aina enam infot plaanide kohta vallutada Marss, teeb mulle muret see, et rakendusteadus ja tehnoloogia vaatavad kosmoselendude radiatsiooniohust mööda.“ Foto: Erki Pärnaku

Tehnoloogiliselt on inimkond juba peaaegu valmis pikkadeks mehitatud kosmoselendudeks ning Kuu ja Marsi kolonialiseerimiseks, kuid meie füüsiline keha ei ole paraku kosmosevallutusteks loodud.