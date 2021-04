„Kainus“ viis kaine mõistuse? Neeme Raua intervjuuraamat ei jõudnudki trükki 

Kirjastuse Pilgrim juht Tiina Ristimets ütles, et neil oli Kaja Heinsaluga algusest peale jutt, et raamatu autor on Heinsalu ning Raud koostaja-toimetaja, kuid raamatu kirjutamise käigus tööpanused muutusid. "Kuna mõlemad tegid oma tööd samaväärselt, soovis Neeme Raud olla Kaja Heinsalu kõrval kaasautoriks," rääkis Ristimets ja lisas, et Heinsalu aga sellega nõus polnud.