Prints Philipi kirst sõidutatakse matusepäeval kabelisse ta enda disainitud maasturis 

Daily Mail vahendas juba 2013. aastal prints Philipi sõnu, et ta ei soovi riiklikke matuseid ja sellega kaasnevat kära. Suurt matust ei soosiks ka Inglismaa koroonaolukord. Nii tulevad matustele vaid Philipile kõige lähedasemad 30 inimest. Suurbritannia peaminister Boris Johnson otsustas printsi ärasaatmisele minemata jätta, et mitte ühte vähest kohta Philipi sugulaste käest ära võtta.

Prints Philipil ja kuninganna Elizabethil on neli last, kaheksa lapselast ja üheksa lapselapselast. Californiast lendab kodumaale vanaisaga hüvasti jätma ka prints Harry. Tema abikaasal, viimaseid kuid rasedal Meghan Markle'il (38), soovitas arst mitte pikka stressirohket lennureisi ette võtta. Oma vanuse tõttu on Meghan riskirase, ka on tal juba ühel korral rasedus katkenud.