ÕL ARHIIV | VIDEOINTERVJUU | Nõia-Ints: naised, palun ärge kirjutage mulle siivutuid kirju ja soovige minuga kokku saada!

VIDEOINTERVJUU | Nõia-Ints: naised, palun ärge kirjutage mulle siivutuid kirju ja soovige minuga kokku saada! Anu Saagim | Video: Rauno Vahtre; Johanna-Kadri Kuusk , täna 09:48

"Kooliajal olin lihtsalt Pusa. See tuli minu toonasest perekonnanimest Puusepp. Minu pärisnimi on Taavo Einsoo. Kasuperes pandi mulle nimeks Indrek Puusepp. Neile ei meeldinud minu pärisnimi. Indrek Leibur sai minust Tartu vanglas aastal 2007, kui abiellusin naisvangiga, kelle nimi oli Karmen Leibur. Kui ta vabanes, siis võis teha vanglasse kolmepäevaseid külastusi. See oli tegelikult ka üks põhjustest, miks ma abiellusin, sain vähemalt aeg-ajalt pisut lõõgastuda," pajatas meie esimeses intervjuus Nõia-Ints.