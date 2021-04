President Koivisto lesk paraneb rängast kukkumisest 

Ilta-Sanomat kirjutab, et 92aastane Tellervo Koivisto murdis esimesel jõulupühal oma kodus kukkudes reieluupea. Ta oli just naasnud oma mehe Mauno haualt ning valmistus madala treeningpingi abil tavapärast treeningut tegema. Kuid jalg vääratas ja Tellervo kukkus. Õnneks suutis vanaoproua helistada mobiiltelefonilt oma tütrele Assile.

Enne õnnetust oli Koivistol olnud kombeks Katajanokka rajoonis pikki jalutuskäike teha. Nüüd on need õnnetuse ja pikaks veninud talve tõttu soiku jäänud, kuid treeninguid pole proua Koivisto lõpetanud, toonitab Ilta-Sanomat. Ta käib kaks korda nädalas taastusravis, kuid räägib lehele humoorikal toonil, et tal on nüüd harrastus. "Toolilt tõusmine ja toolile laskumine ilma käte abita," seletab Tellervo. "Kolm ringi, igaühes viisteist harjutust, ja ringide vahel väike paus." Peaasi olevat hästi-hästi aeglaselt istuda.