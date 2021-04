Dokumentaalfilm ajas prints George'i ahastusse 

Prints Williami (38) sõnul sattus tema esmasündinu filmi vaadates säärasesse ahastusse, et vaatamine tuli katkestada. "George jäi poole filmi peal nii kurvaks. Ta ütles: "Tead, ma ei taha seda enam vaadata,"" rääkis prints Sky Newsile.

"Miks on asi nii kaugele jõudnud?" küsib William retooriliselt. "George on seitsmeaastane ja küsib minult juba neid küsimusi. Ta tõesti tunneb seda kõike, ja ma usun, et iga seitsmeaastane mõistab seda."