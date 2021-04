Eesti juurtega Hollywoodi täht Mena Suvari sai 42aastaselt emaks 

Suvari teatas novembris, et tema ja ta kolmas abikaasa Michael Hope saavad kevadel pisipoisi vanemateks. Mena ütles People'ile, et on aastaid last soovinud - iseäranis poega. Aktiivselt hakkasid nad teemaga tegelema eelmise aasta algul, kuid luhtumised muserdasid teda. Lisaks tundis ta, et on juba vana - "ühe jalaga hauas". Nii otsustati plaan mõneks ajaks sinnapaika jätta - kuid ootamatult ilmnes, et Mena ongi lapseootel. "See oli täielik ime!"