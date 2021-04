Saund Tapalt pärit lauljatar pääses Soome laulusaate poolfinaali: olen andnud igal etteastel endast sada protsenti Liisa Mugra , täna 11:36 Jaga: M

GALERII

„Olen kõikidel esinemistel andnud endast sellel hetkel 100 protsenti,“ räägib lauljatar Siret Tuula Foto: Saku Tiainen

„See on siiani kõige saavutus muusikamaailmas. Aeg ajalt on ka endal seda raske uskuda. Nii suurt telepublikut pole mul kindlasti kunagi varem olnud,“ õhkab lauljatar Siret Tuula, kes on võitnud põhjanaabrite südame ja pääses laulusaate „The Voice of Finland“ poolfinaali.