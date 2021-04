HURRAA! Tapalt pärit lauljatar pääses Soome talendisaate poolfinaali 

“Vahel on elus vaja väikest motivatsioonisüsti, kui ise oled oma unistustele käega löönud. Mu ellu tuli väga toetav kaaslane, kes andis mulle indu ennast uuesti proovile panna. “The Voice” on üks mu lemmikumaid talendisaateformaate, olin alati unistanud sellel osalemisest,” avas lauljatar osalemise tagamaid intervjuus Virumaa Teatajale .

Siret Tuula on osalenud ka kohalikus talendisaates “Eesti otsib superstaari”, kus ta 2015. aastal pääses stuudiovoorudeni. "Sõltumata sellest, mida elus olen teinud või kus viibinud, on laulmine olnud ainus asi, mis on olnud minu südamega alati harmoonias. Minu ees ei ole kahjuks avanenud siiamaani piisavalt uksi, mis oleksid mind sellel teel aidanud, aga unistuste poole tuleb edasi võidelda. Minu suureks eesmärgiks on rääkida elus võimalikult palju võõrkeeli - muusika keel on universaalne ja selles keeles teistega suhelda on puhas nauding," sõnas Siret osaledes superstaarisaates