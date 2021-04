Jaak Ahelik Toompea protestidest: suhtumine, et kõik meeleavaldajad on lamemaalased ja lollid, on vale 

Aheliku sõnul olid meeleavaldajad rahumeelsed ja toredad. "Aga nende laialiajajad – ma ei pea silmas politseid, vaid teisi inimesi – olid agressiivsed ja jõulised. Suhtumisega, et kõik meeleavaldajad on lamemaalased ja lollid," ütleb muusik ja põrutab, et ta nimetab inimesi, kes tulid rahumeelseid meeleavaldajaid laiali ajama, Eesti küüditajateks.

"See uus eelnõu, mis täna riigikogu menetluses on, annab võimaluse, et me saaksime rohkem bürokraatiavabalt olla abiks terviseametile – kui terviseamet on välja kuulutanud, et riigis on hädaolukord, siis kaasata politsei- ja piirivalveametit, kaasata võivad nad ka teisi asutusi," rääkis Jaani.