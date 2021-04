Harry ja Meghan mälestavad Philipit nappide sõnadega 

Sussexi hertsogipaari järelehüüe prints Philipile. Foto: Arhewell.com

Usutavasti naaseb Harry (36) vanaisa matusteks Ühendkuningriiki, kus ta on juba aasta eemal olnud. Ajakirja People teatel peab ta ilmselt mitu päeva karantiinis viibima, et osaleda matusetalitusel, mis ilmselt peetakse järgmisel laupäeval. Pole veel selge, kas Harryga liitub Meghan (39), kes ootab teist last, tütart.