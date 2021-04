Iluduskuningannalt krooni krahmanud ja vahistatud Mrs World loobus tiitlist 

Jurie kuulutas eelmisel pühapäeval Mrs Sri Lanka valimistel, et võitja Pushpika De Silva on tegelikult lahutatud naine ega tohi seetõttu iluduskuningannaks saada. Valitsev Mrs World kahmas šokeeritud De Silval krooni peast ning too sai selle käigus vigastusi. Hiljem tagastas missiorganisatsioon krooni De Silvale. Too toonitas Facebookis: ta elab tõesti mehest lahus, kuid on ametlikult abielus ning pole seega võistluse reegleid rikkunud.