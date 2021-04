Leht: kuninganna ei lubanud Philipit uuesti haiglasse viia 

Daily Maili andmeil suri Philip Windsori lossis oma eraapartemendis. Kuigi õukondlased surma üksikasju ei paljasta, usutakse, et Elizabeth II viibis oma mehe surivoodil. Lehe teatel halvenes Philipi seisund neljapäeval üleöö ning insaiderid hoiatasid, et prints on tõsiselt haige. Kuid kuninganna välistas põdura abikaasa haiglasse viimise. Daily Telegraphi teatel soovis Philip surra omaenda voodis ja omaenda tingimustel.