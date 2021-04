„PUUDUTA MIND“ | Õnnekoolitaja soovitab: ühe partneriga käi teatris, teisega reisil, kolmandaga restoranis ja neljandaga seksi 

Õnnekoolitaja Kaidi Karilaid annab nõu, et kui soovid, et su suhe oleks pidevalt muutuv, arenev ja seiklusterohke, on vaja loobuda kõikidest järeldustest, mida suhe sinu jaoks tähendab.

Igal õhtul, kui lähed magama, ütle endale sellised sõnad: “Ma hävitan-kustutan kõik suhted oma partneriga ja hävitan-kustutan kõik oma suhted iseendaga.” Ja hommikul, kui ärkad, küsid uue küsimuse - millist suurepärast suhet ma täna saan iseendaga luua ja millist suurepärast suhet saan ma täna luua oma partneriga?