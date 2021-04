Inimesed IGOR VOLKE KAARDISTAB! Mõni koht on erilisem kui teine ehk Milliseid piirkondi eelistavad külastada ufod Sirje Presnal , täna 22:30 Jaga: M

LUMMAV JA SALAPÄRANE: Orbide jada Simunas mais 2019. Foto: erakogu

Aastakümneid ufolugusid kogudes on head sõbrad Igor Volke (pildil) ja Erkki-Gennadi Hannolainen (pildil) saanud jälile teatud mustritele ja seaduspärale – selgub, et mõnd kohta külastavad seletamatud keskkonnaanomaaliad tihemini kui teisi. „Need objektid [ufod siis] ei liigu sugugi igal pool,“ kinnitab Volke. „Nii nagu inimesed kasutavad kõndimiseks kõnniteed ja istumiseks tooli, on teatud laadi objektidel samuti oma kindlad trajektoorid ja eelistatud piirkonnad.“ Sageli langevad ufokohad kokku meie esivanemate pühapaikadega. Kuidas nii? Volke ja Hannolainen selgitavad.