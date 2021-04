Inimesed Katrin Mandel 50: „Tahan, kuulan transistori, tahan, limpsin kisselli!“ Katrin Helend-Aaviku , täna 22:30 Jaga: M

ET KÕIK OLEKS HÄSTI: „Ma tahan, et elus oleks kõik hästi. Et nendel, kes on minu ümber, oleks hästi ja et ma ise tunneks ennast hästi. Ei viitsi kellegagi niisama vinguda ja kaikaid kodaratesse pilduda. Minu meelest on põhiasi see, et oleks lihtsalt hea olla,“ räägib muusikapedagoog ja laulja Katrin Mandel. Foto: Tiina Kõrtsini

„Laulmist peaks mu elus olema parasjagu. Ainult muusikuelu ei ole ma kunagi elanud, aga mingil hetkel sai seda minu jaoks liiga palju. See ei olnud üldse tore enam. Tundus, et ma jään hästi paljust olulisest ilma, sest ma ainult vuhisen ja tuhisen. Nüüd käin hea meelega esinemas, aga praegu on koroona pärast olnud liiga pikalt vahe sees ja juba täitsa hull on mõelda, kuidas ma lähen seisan teiste ette ja hakkan laulma,“ räägib 10. aprillil 50 aasta juubelit tähistav Katrin Mandel, artistinimega Kate.