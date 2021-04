Inimesed ALGAS OPERATSIOON FORTH BRIDGE: kas prints Philip maetakse Windsori lossi territooriumile? Toimetas Triin Tael , täna 16:50 Jaga: M

Buckinghami palee töötajad paigutamas aia külge teadet Elizabeth II 99aastase abikaasa prints Philipi surmast. Foto: Reuters/Scanpix

Täna hommikul leseks jäänud Elizabeth II alustas ametlikku kaheksapäevast leinaperioodi, kirjutab Daily Mail. Käiku on läinud prints Philipi matuste korraldamine salanime all operatsioon "Forth Bridge".