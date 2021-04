Peeter Võsa põrutab kiirguslinna Tšornobõli: „Hull aeg nõuab hulle inimesi.“ 

Erisaate mõte tuli ootamatult – Peeter Võsal polnud isegi kehtivat passi. „Kohe ütlesin jah! Kui on maavärinad, katastroofid, surm ja viletsus, siis mina olen õige mees, kellele helistada. Hull aeg nõuab hulle inimesi ja otsus minna tuli kergelt,“ sõnab Võsa. Kuna Tšornobõl on kinnine tsoon, siis ootavad ees ettearvamatud olukorrad – välisajakirjanikud pole oodatud ning halvimal juhul võib sattuda isegi vangi. Võsa lubab aga mängu panna kogu oma sarmi ja kõik tutvused, et keelatud aladele sisse pääseda.