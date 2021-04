Legendaarne muusik Raul Sepper sai 70aastaseks: endised bändikaaslased tegid talle üllatuspeo 

Artist pelgas, et tal tuleb tähtpäev üksinduses veeta, ent südamesõbrad ei lasknud sel sündida. "Olin siin vaikselt ja rahulikult kodus ja arvasin, et ega mind vast üldse märgatagi, kuid sõbrad tegid üllatuse," räägib Raul.

Praegu Arukülas elavale Raulile tulid külla õnne soovima sõbrad ja endised bändikaaslased. "Olin südamepõhjani liigutatud, sest aimasin, et sein on ees..." mõtiskleb Raul ja lisab, et sõprust ja armastust muusika vastu ei saa inimeselt keegi võtta.