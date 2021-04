FILMISAADE „DUUBEL“ | Filmiajaloo tuntuimad koletised annavad üksteisele pasunasse ja see on fantastiline! 

Tõenäoliselt pole filmisõpra, kes poleks kuulnud filmiajaloo kuulsamatest monstrumitest Godzillast ja King Kongist. Need kaks on varemgi kinolinal karvupidi kokku läinud, ent mitte kunagi niivõrd suurejooneliselt ja lustakalt! Mis teeb uhiuue „Godzilla vs. Kong“ filmi heaks?