Harry ja Meghani koju on saabunud politsei üheksa kuu jooksul üheksal korral 

Prints rääkis Oprah' saates, et kolis perega oma ajutisest kodust Los Angelesse turvakaalutlustel. "Kõige suurem mure oli see, et Kanadas teise inimese majas elades öeldi mulle lühikese etteteatamisega, et meilt võetakse turvateenistus." See oli kuningakoja reaktsioon Sussexite lahkumisele Põhja-Ameerikasse ja kuninglikest rollidest taandumisele. "Selleks ajaks oli meie täpne asukoht kogu maailmale teada," nentis Harry ja meenutas oma mõttekäiku: "Oot-oot, võib-olla suletakse piirid, meilt võetakse turvamehed ära, kes teab,kui kaua lockdown kestab, maailm teab, kus me oleme, see pole turvaline, me vist peame siit lahkuma."