Liis Lusmägi perereliikvia: ma ei mäleta, et lapselapsi oleks lubatud kiiktoolile istuma 

Liisi sõnul olid tema vanavanemad väga hoolikad asjade hoidjad: kapikestel, televiisoritel, toolikestel ja lauakestel - kõikidel olid pidevalt katteks linikud peal. "Mäletan, et ka kiiktoolile leiti punane villavaip peale, et vältida kulumist. Ma ei mäleta, et lapselapsi oleks lubatud kiiktoolile istuma. See oli vanaisa kingitus, mille omastas tegelikult vanaema Hilja, sest ta oli suurem televiisori vaataja ja talle meeldis teleka ees kiikuda,” räägib Liis.