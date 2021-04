Uued telekaksikud Alice ja Elyne Aaviksoo: vanemad teevad ikka nalja, et lõpuks on meie peres ka mõni kuulsus  

"Vanemad teevad ikka nalja, et lõpuks on meie peres ka mõni kuulsus, enne oli lihtsalt mõni nimi. Usun, et kellelgi ei ole mingit hirmu selle ees – et nüüd läks käest ära või tuleb midagi õudset. Nad ei ole kunagi sundinud meid tegema midagi sellist, mida me ei tahaks teha. Pealegi oleme Elynega olnud kogu aeg päris mõistlikud tüdrukud," räägivad kaksikõed, kuidas pere sellesse, et neist sai tandem meelelahutuses.