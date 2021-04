Inimesed Miks dieedid ei toimi? Spetsialistid selgitavad, miks tuleb pärast dieete kaal pea alati tagasi. Toimetas Anu Saagim , eile 22:05 Jaga: M

GALERII

Miks dieedid või trenn alati ei toimi? Foto: ÕL

Ilmselt on vähe naisi, kes mingil eluperioodil ei oleks katsetanud mõnd dieeti. Paraku teame me kõik, et dieedi pidamine ei ole lihtne – pidevalt vaevav tühja kõhu tunne ning pärast lühiajalist dieeti kipub kaal tagasi tulema, vahel isegi rohkem kui alustades oli.