Miks dieedid ei toimi? Spetsialistid selgitavad, miks kipub pärast dieete kaal tagasi tulema. 

Mida keha siis teeb? Evolutsiooniliselt on organism loodud selleks, et tagada ellujäämine. Toiduenergia defitsiidi tõttu hakkavad tööle mitmed organismi kompensatoorsed mehhanismid. Esiteks suureneb näljatunne, sest näljahormooni tase tõuseb ja küllastushormoonide tasemed langevad. Lisaks hakkab keha tarbitud toiduenergiat tõhusamalt kasutama ehk olles energiadefitsiidis kulutab keha vähem energiat kui enne dieeti. Seetõttu muutub kaalulangetamine kui ka madalama kehakaalu hoidmine keerulisemaks. Lember lisab, et uuringud on näidanud, et vähenenud energiakulutus on pikaajaline, kestes aastaid pärast dieedi lõppemist.

Maarja Lember Foto: Karen Härms

“Dieetide probleem seisneb selles, et püsivat tulemust on raske saavutada, sest dieedipidamine on erakordselt tõsine väljakutse. Asi on selles, et dieedid on ülesehitatud nii, et võitleme pidevalt näljatundega. Näljatunne on väga võimas stiimul ja suurem osa inimesi ei ole võimelised seda pikaajaliselt tegema. Sellepärast juhtubki tavaliselt nii, et inimene kaotab 5-10 kg, aga see tuleb üsna kiiresti tagasi ja rohkem juurdegi,” räägib ta probleemist, mis dieedipidajatel tihti olema kipub.